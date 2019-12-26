Колишній королеві краси видалили частину черепа

Синтія Мартінез Фото: з особистого архіву

Колишній учасниці конкурсів краси з американського штату Делавер видалили частину черепа. Про це повідомляє видання Daily Mail.

35-річна мати-одиначка Синтія Мартінес (Cynthia Martinez) вела здоровий спосіб життя. З 14 до 25 років вона брала участь в конкурсах краси, кілька разів перемагала, а потім працювала в журі. 9 листопада 2018 року Мартінес приїхала з п'ятирічним сином Брюсом в гості до друзів. Колишня королева краси ледь встигла зняти пальто і нахилилася, щоб сказати щось дитині, але несподівано впала.

Друзі запанікували і викликали швидку допомогу. Прибулі на місце лікарі помилково припустили, що у Мартінес трапилася передозування через вживання наркотиків.

Коли американку доставили в лікарню, вона кричала від нестерпного головного болю. Лікарі встановили, що у неї стався розрив аневризми судин головного мозку. Через кілька годин хірурги провели Мартінес краніотомію, трепанацію черепа, щоб видалити аневризму.

Операція пройшла успішно, але через кілька днів Мартінес пережила інсульт, який призвів до пухлини мозку. Крім того, у неї почалося запалення легенів і зараження крові. Пацієнтка дуже ослабла, лікарі не давали її сім'ї оптимістичних прогнозів. Частина її черепа виявилася інфікована, її довелося видалити. 9 вересня Синтії відновили цілісність черепа за допомогою синтетичної кістки.

Незважаючи на несприятливі прогнози, самопочуття її покращилося. Вона вважає, що це сталося завдяки тому, що за неї молилися члени її сім'ї і друзі.

Раніше повідомлялося , що мешканка Великобританії, у якій діагностували інсульт, перенесла екстрену операцію з видалення тромбу.