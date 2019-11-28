Gold Derby назвав головного фаворита Оскара

Випущена для Netflix кримінальна драма «Ірландець» від знаменитого режисера Мартіна Скорсезе є головним претендентом на «Оскар» в номінації «Кращий фільм року». До такого висновку прийшли аналітики закордонного порталу Gold Derby.

Конкуренцію йому складуть нові фільми культового американського режисера Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді» і «Шлюбна історія» Ноа Баумбака. Гучний фільм «Джокер» теж може бути висунутий на «Фільм року», однак експерти вважають, що шанси у картини не великі, пише «Культуроманія».

Звання кращого режисера може дістатися все тому ж Скорсезе, який вже брав «Оскар» в цій номінації за фільм «Відступники», а кращими акторами, найімовірніше, будуть визнані Скарлетт Йоханссон ( «Шлюбна історія») і Хоакін Фенікс ( «Джокер») .

Відзначимо, що церемонія нагородження відбудеться 9 лютого в Лос-Анджелесі, а номінантів оголосять 13 січня.