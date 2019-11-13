У Франції затримано засновника канадського цирку Cirque du Soleil

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Поліція Франції затримала мільярдера і засновника канадського цирку Cirque du Soleil Гі Лаліберте за вирощування марихуани на своєму острові в Полінезії. Про це повідомляє CTV News.

Канадський підприємець був заарештований після того, як зійшов зі свого літака у Французькій Полінезії, і тепер повинен постати перед судом 13 листопада. Лаліберте стверджує, що використовував канабіс суто в медичних і особистих цілях, і заперечує, що він вирощував наркотики на своєму приватному острові Нукутепіпі для продажу. Інформація про порушення з'явилася в поліції кілька тижнів тому після допиту одного з соратників Лаліберте.

Острів Нукутепіпі в Тихому океані був заселений до 2007 року до придбання Гі Лаліберте. Він створив там готель на 52 місця, де працюють 40 осіб.

Cirque du Soleil ( "Цирк Сонця") - канадська компанія, заснована в 1984 році Гі Лаліберте і Жілем Сент-Круа. Спеціалізується на сфері розваг. Вона налічує близько чотирьох тисяч чоловік, що дозволяє трупам виступати одночасно в декількох країнах. Глядачі можуть побачити яскраві акробатичні шоу, що представляють собою суміш циркового та вуличного мистецтва.