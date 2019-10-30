У Луцьку 2 лютого відбудеться конкурс «Міс Принцеса України»

Організатор: ТОВ «Міс Принцеса України». Мета конкурсу - просування істинної краси, жіночності та благородства.

До складу компетентного журі входять професіонали у сфері моди, шоу-бізнесу, а також почесні гості з Лондона, Парижу та Америки.

Генеральний продюсер конкурсу – О. Главацький. Оцінка виступів конкурсантів ведеться на основі наступних критеріїв: чарівність, творчі здібності, пластика, культура мовлення, товариськість, поведінка, людяність, доброзичливість, порядність, також будуть оцінюватися манери, уміння триматися з гідністю, загальне враження.

Переможниця фіналу отримає корону, титул «Міс Принцеса України» 2019, грошовий приз та представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Miss Princess of the World.

Мега фінал відбудеться 2 листопада, в Драмтеатрі ім. Т. Г, Шевченка, о 19:00.

На фіналі боротимуться 30 принцес зі всієї України, ведучими конкурсу буде команда, переможешь 3-го сезону Ліги Сміху - Загорецька Людмила Степанівна. Розважальна програма обіцяє бути дуже цікавою та веселою. На Гранд Фіналі нас будуть розважати найвідоміші зірки вітчизняного шоубізнесу: хедлайнер Світлана Тарабарова, співатиме Ірина Шабан , веселитиме камеді шоу Vip Тернопіль.