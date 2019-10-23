Скарлетт Йоханссон залишає Marvel

Актриса Скарлетт Йоханссон, яка грає Чорну вдову в кіносерії за коміксами Marvel «Месники», розповіла про бажання покинути франшизу.

Про відхід з кіновсесвіту Marvel вона повідомила на шоу Джиммі Феллон. Йоханссон нагадала, що Чорна вдова загинула в картині «Месники: Фінал», і вона зраділа, що це дозволило актрисі відчути завершеність даної історії.

За словами Скарлетт Йоханнсон, смерть її героїні була остаточною.

Прем'єра Супергеройського бойовика «Чорна вдова» запланована на 30 квітня 2020 року.