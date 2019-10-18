Модель задушили і залили в бетон
У США тіло моделі виявили в ящику, залитому бетоном.
У пустелі Невада в США тіло моделі Есмеральди Гонсалес виявили в дерев'яному ящику, залитому бетоном. Про це повідомляє Las Vegas Review-Journal .
Як зазначається, 24-річну дівчину розшукували протягом п'яти місяців.
В ході перевірки поліція з'ясувала, що модель отруїли отруйною речовиною, а також її намагалися задушити.
У вбивстві Гонсалес підозрюється її сусід, 45-річний Крістофер Престіпіно. Чоловіка затримали.
Відомо, що в день загибелі дівчина вжила наркотики в будинку підозрюваного, після цього вона стала дивно себе поводити. Престіпіно прив'язав її до ліжка.
Коли чоловік розв'язав модель, вона вдарила його в обличчя. Зловмисник почав її душити, дівчина втратила свідомість, але незабаром отямилась.
У кінцевому підсумку, Престіпіно отруїв її засобом для чищення басейну. Далі він відвіз на вантажівці тіло жертви в пустелю.
У злочині також підозрюється Кассандра Басконес, поліція розшукує жінку.