Модель задушили і залили в бетон

У пустелі Невада в США тіло моделі Есмеральди Гонсалес виявили в дерев'яному ящику, залитому бетоном. Про це повідомляє Las Vegas Review-Journal .

Як зазначається, 24-річну дівчину розшукували протягом п'яти місяців.

В ході перевірки поліція з'ясувала, що модель отруїли отруйною речовиною, а також її намагалися задушити.

У вбивстві Гонсалес підозрюється її сусід, 45-річний Крістофер Престіпіно. Чоловіка затримали.

Відомо, що в день загибелі дівчина вжила наркотики в будинку підозрюваного, після цього вона стала дивно себе поводити. Престіпіно прив'язав її до ліжка.

Коли чоловік розв'язав модель, вона вдарила його в обличчя. Зловмисник почав її душити, дівчина втратила свідомість, але незабаром отямилась.

У кінцевому підсумку, Престіпіно отруїв її засобом для чищення басейну. Далі він відвіз на вантажівці тіло жертви в пустелю.

У злочині також підозрюється Кассандра Басконес, поліція розшукує жінку.