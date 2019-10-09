Заворотнюк виписали з лікарні

Анастасію Заворотнюк виписали з московської клініки "Європейський медичний центр", де вона проходила лікування останній місяць. За даними Mash, Заворотнюк закрили обслуговування по ОМС і завершили лікувальні заходи в стаціонарі.

Виписка зірки "Моєї прекрасної няні" не означає її одужання. Вона покинула медзаклад кілька днів тому, але все ще знаходиться у важкому стані. Рідні вирішили перевезти Заворотнюк на лікування в іншу лікарню.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про смерть актриси. Концертний директор Заворотнюк Марина Потапова спростувала ці чутки.