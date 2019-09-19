Анастасія Заворотнюк вийшла із коми

Актриса Анастасія Заворотнюк пішла на поправку. Про це повідомляє «Московський комсомолець» з посиланням на піар-директора артистки Марину Потапову.

За словами представника актриси, стан Заворотнюк покращився.

«У актриси з'явилися шанси на одужання, причому, шанси немаленькі». - сказала Потапова.

Крім того, артистка вийшла з коми. Лікарі сподіваються на одужання. Як зазначається, поруч з нею в даний час знаходяться члени сім'ї, які моляться про «диво».