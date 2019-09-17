Актрисі Анастасії Заворотнюк зробили трепанацію черепа під час лікування в Німеччині, передає «Московський комсомолець» .

За інформацією видання, після повернення з Німеччини влітку артистка відчула себе погано, скаржилася на головний біль і підвищений тиск, їй довелося викликати «швидку допомогу». Лікарям вона показала медичну документацію на німецькій мові. Медики виявили шви на її черепі і відзначили, що артистці стало важче.