Анастасії Заворотнюк зробили трепанацію черепа

Анастасії Заворотнюк зробили трепанацію черепа

Артистці після операції стало гірше.

Джерело: Відомості

Актрисі Анастасії Заворотнюк зробили трепанацію черепа під час лікування в Німеччині, передає «Московський комсомолець» .

За інформацією видання, після повернення з Німеччини влітку артистка відчула себе погано, скаржилася на головний біль і підвищений тиск, їй довелося викликати «швидку допомогу». Лікарям вона показала медичну документацію на німецькій мові. Медики виявили шви на її черепі і відзначили, що артистці стало важче.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...