Галкін зізнався, за що полюбив Пугачову

Російський артист і телеведучий, а також чоловік Примадонни російської естради Алли Пугачової Максим Галкін розповів, за що полюбив дружину.

Відео з відвертою відповіддю артиста на питання, яке хвилює багат з'явилося в фан-акаунті виконавиці і її сім'ї в Instagram. Це архівний відеоролик, записаний в 2018 році, коли Галкін був гостем шоу репера Басти.

В інтерв'ю телеведучий розповів, що живе з Пугачовою вже тривалий час, з 2001 року (на той момент - протягом 17 років), і зізнався, що неприємні розмови про те, що він нібито любить літніх жінок, йому доводилося чути неодноразово. Привід для таких чуток зрозумілий, адже між подружжям різниця в 27 років. Галкін до таких пліток навколо їх пари звик, але він наполягає, що полюбив артистку несвідомо - не за вік і не за статус, а за те, якою жінкою вона є.

«Я ж не літніх люблю в сексуальному плані, я люблю одну людину. Я закохався в неї. Мені було 25, їй було 52. У нас різниця 27 років», - сказав артист.

Артист зізнається, що для нього не має значення ні вік дружини, ні різниця у віці між ними. За словами телеведучого, парі добре разом, в їх відносинах панують гармонія та любов, «між ними було все прекрасне, що може бути між люблячими один одного людьми». Саме тому, пояснює Галкін, у них з'явилися діти, які могли бути народжені тільки у здорової люблячої парі.

«Я люблю її тому що вона така», - сказав артист. Фанати пари чесне визнання Галкіна оцінили високо і залишили під постом безліч захоплених коментарів. «Супер». "Справжній чоловік! Я люблю її за те, що вона Алла! І все!!!!! Браво !!!». «Максим, ти супер». «Максим - взірець справжнього, сильного, розумного і порядного чоловіка і людини. Щастя і всіх благ вашій чудовій родині ».

Нагадаємо, пара живе в шлюбі з 2011 року, в 2017 році Галкін і Пугачова повінчалися. У них є двоє дітей, народжених сурогатною матір'ю: дочка Єлизавета та син Гаррі.