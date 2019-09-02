Кевін Харт потрапив в аварію та отримав серйозні ушкодження

Американський актор Кевін Харт у неділю потрапив в автомобільну аварію в штаті Каліфорнія і отримав сильну травму спини. Про це повідомив портал TMZ з посиланням на джерела в поліції.

За їхніми даними, автомобіль Plymouth Barracuda, в якому знаходилися водій, Харт і жінка, не вписався в поворот на автодорозі поблизу Малібу і, знісши огорожі, впав в глибокий яр. Актор, якому належить ця машина, і чоловік, який сидів за кермом, "отримали серйозні пошкодження спини", їх супутниці медична допомога не знадобилася.

У поліції прийшли до висновку, що водій не вживав алкогольних напоїв. Харта, який живе неподалік від місця події, забрав додому охоронець. Акторові пізніше довелося проїхати до лікарні для медичної допомоги.

Темношкірий актор запам'ятався багатьом як винуватець того, що вперше за останні 30 років церемонія вручення "Оскара" пройшла в цьому році без ведучого. На початку грудня минулого року Харт відмовився від цієї пропозиції після того, як на його адресу прозвучали звинувачення в гомофобії. Останній раз вручення "Оскарів" без ведучого відбувалося у 1989 році, коли замість вступних слів був показаний 11-хвилинний музичний кіносюжет.