Анастасія Заворотнюк може повторити долю Фріске

За інформацією російських ЗМІ, актриса і телеведуча Анастасія Заворотнюк може бути хвора на рак.

Відомий блогер Олена Міро, коментуючи чутки щодо онкозахворювання у Заворотнюк, зазначила, що ситуація з актрисою багато в чому схожа на ту, що склалася у співачки Жанни Фріске, яка померла в 2015 році від пухлини мозку. Міро впевнена, що історія повторюється, і невиліковна хвороба може бути викликана штучно.

«Ситуація та ж сама, що і з Фріске - забійні дози гормонів, щоб завагітніти, ЕКО, наступний невиліковний діагноз», - каже блогер. Теорія Міро ґрунтується на декількох фактах, які цілком зв'язуються між собою.

У жовтні 2018 року актриса у віці 47 років народила доньку Мілу. З цього моменту вона все рідше з'являється на публіці і в соціальних мережах, не бере участі в проектах і не ділиться планами про майбутню роботу. Пологи в пізньому віці і великі дози препаратів, впевнена блогер, зробили для актриси дуже високим ризик повторення долі Фріске.

Міро зазначає, що медицина сьогодні здатна продовжити фертильність жінки, але ще не винайшла захист від згубних наслідків такого штучного методу. Згідно з даними, які наводить блогер, на рак захворює одна з десяти всіх жінок, що народили таким способом. За словами блогера, «нормальна людина за таких ризиків народжувати не буде».