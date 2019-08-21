Кінорежисери приступають до зйомки четвертої частини "Матриці"

Голова Warner Brothers Тобі Еммеріх поінформував про зйомки четвертої частини «Матриці». Про це повідомляє The Variety .

Згідно з наявною інформацією, режисером і сценаристом стрічки стане Лана Вачовскі. Головні ролі в картині знову виконають Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс.

«... ми щасливі, що вона (Вачовскі. - Газета.Ru) виступить сценаристом, режисером і продюсером нової частини всесвіту «Матриці», - сказав Еммеріх.

За словами Вачовські, вона щаслива повернутися до персонажів фільму.