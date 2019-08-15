Хлоя Грін розпрощалась із «найкрасивішим злочинцем світу»

Модель Джеремі Мікс розлучився з коханою Хлоєю Грін через два роки після початку відносин. Про це з посиланням на джерело повідомило видання US Weekly.

Відомий як «найкрасивіший злочинець світу» Мікс і спадкоємиця багатомільярдного статку, дочка засновника компаній TopShop і TopMan Філіпа Гріна Хлоя Грін почали зустрічатися влітку 2017 року, коли модель ще був одружений. Дізнавшись про зраду чоловіка, перша дружина Мікса подала на розлучення. Від цього шлюбу у манекенника залишився син.

У 2018 році у Мікса і Грін також народився хлопчик. В даний час пара вирішує питання про опіку.

«Вони розлучилися майже два місяці тому, але тим не менше іноді спілкуються», - цитує джерело видання.

Раніше Мікс і Грін побралися і збиралися одружитися після народження сина Джейдена. Однак весілля не відбулося. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, спадкоємиця багатомільярдного статку вже вступила в нові романтичні відносини. Однак Грін поки приховує ім'я нового обранця.

Нагадаємо, Джеремі Мікс отримав всесвітню популярність у 2014 році, коли співробітники поліції опублікували його знімок в соцмережі Facebook. Чоловіка звинуватили в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів та надалі засудили до тюремного терміну.

Користувачі соцмереж відзначили видатні зовнішні дані молодої людини. Коли Мікс звільнився з в'язниці після 27 місяців ув'язнення, йому запропонували контракти кілька модельних агентств.