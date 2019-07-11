Зірка «Володаря кілець» вперше стане батьком

Актор Елайджа Вуд, відомий за роллю Фродо Беггінса в трилогії «Володар кілець», незабаром стане батьком, пише S tarHit .

Як зазначається, на днях його зняли на вулиці Лос-Анджелеса з дівчиною Метте-Марі Конгсвед, яка була на останніх тижнях вагітності.

Як зазначається, пара виходила разом з магазину. Весь час дівчина актора притримувала живіт.

За даними видання, на пальці у дівчини був перстень, а це може означати, що Вуд таємно одружився на Конгсвед або зробив їй пропозицію.

Раніше повідомлялося, що зірка «Володаря кілець» Елайджа Вуд збирається випустити комп'ютерну гру.