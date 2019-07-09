Фільм «Малефісент: Володарка тьми» з Анджеліною Джолі в головній ролі виклали в Інтернет

Ролик з'явився на відеохостингу YouTube.

В описі відео йдеться про те, що дія фільму відбувається через кілька років після фіналу «Малефісент», в якому лиходійка наклала злі чари на принцесу Аврору. Глядачі стануть свідками розвитку складних відносин Малефісент і майбутньої королеви. Ролі в картині також виконали: Ель Фаннінг, Мішель Пфайффер, Сем Райлі, Імельда Стонтон, Джуно Темпл і Чіветель Еджіофор.

Раніше Infox повідомляв, що саме зйомки в першому фільмі «Малефісент» збільшили заробіток Джолі. Вона навіть потрапила в топ-15 самих високоолачуваних актрис Голлівуду. До участі в ньому вона заробляла менше десяти мільйонів доларів в рік, але після зйомок в казці її гонорар зріс до 28 млн доларів.