Оля Полякова йде в політику

Співачка вперше прокоментувала чутки про свої політичні амбіції і оголосила про створення жіночої партії. Полякова зробила акцент на тому, що нова політична сила не буде представлена ​​на дострокових виборах до Верховної Ради в цьому році.

Гучну заяву Полякова зробила під час доповіді на Форумі Жіночого Партнерства, який відбувся сьогодні за підтримки громадської організації «Ділові Українські Жінки».

Під час свого виступу співачка закликала всіх жінок до об'єднання, метою якого є боротьба з гендерних шовінізмом в країні і депопуляцією українського народу, зміни старих облич у владі і відповідальність за прийняття рішень можновладців.

«Зараз країна готується до виборів. До мене зверталися різні політики, пропонували місця у своїх списках. Я відмовилася. Я не хочу грати за чужими правилами. Я не хочу бути статистом і кнопкодавом. Мені необхідний досвід! Тому офіційно заявляю - я оголошую про створення партії, яка буде відповідати запиту в суспільстві.

Це буде перша партія жінок України. Справжня, а не фіктивна. Партія Олі Полякової. І формувати нашу команду я буду особисто! Щоб уникнути маніпуляцій, кажу відразу - партія не братиме участь на виборах 21 липня. Проте я створюю її саме зараз. Тому що саме зараз суспільство готове змінювати систему. Тисячі жінок мене чують і поділяють мої цінності. Ще раз підкреслю, моя мета - не потрапити в парламент будь-якої ціною, а зібрати сильну і талановиту команду жінок, яким я зможу довіряти і з якими ми досягнемо мети тоді, коли будемо до цього готові! »- заявила Полякова.