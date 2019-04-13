Ембер Херд повідала про перетворення Джонні Деппа в «монстра»

Актриса Ембер Херд висунула чергові звинувачення проти колишнього чоловіка Джонні Деппа, повідавши, як він, будучи нетверезим, тягав її за волосся і душив. Про це повідомляє Page Six.

За словами знаменитості, через рік після початку відносин актор почав зловживати алкоголем і наркотиками. «Кожного разу, коли він вживав, я переживала за нас обох. Він перетворювався в зовсім іншу людину, часто марячого і жорстокого», - розповіла вона, додавши, що вони обидва називали цю версію Деппа «монстром».

Херд зізналася, що колишній чоловік влаштовував скандали на грунті ревнощів до її колеги по фільму Джеймсу Франко, регулярно жбурляв і ламав речі в їхньому будинку і одного разу хотів зіштовхнути її сестру зі сходів. Вона підкреслила, що він неодноразово бив її руками і ногами так, що вона побоювалася за своє життя. Крім того, Депп заявляв їй, що вона не має права забороняти йому вживати екстазі.

Як зазначила актриса, через любов вона багато разів прощала екс-чоловіка і вірила, що його поведінка зміниться на краще. Вона також надала листування, в яких Депп вибачається перед нею і називає себе дикуном.

Джонні Депп і Ембер Херд були в шлюбі з лютого 2015 року. У травні 2016-го Херд подала на розлучення, пояснивши своє рішення непереборними протиріччями в їхньому шлюбі. Через кілька днів вона звинуватила чоловіка в домашньому насильстві. У березні Депп подав позов проти Херд і зажадав 50 мільйонів доларів за статтю, де вона називає себе «жертвою домашнього насильства». У відповідь актриса висунула нові звинувачення.