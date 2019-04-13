Британський комік пожартував про інсульт і помер

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Британський стендап-комік Ян Когніто помер під час виступу після того, як пожартував про інсульт. Про це стало відомо Daily Mail.

Інцидент стався 11 квітня в барі Atic в Бістер (Оксфордшир), де проходив комедійний захід. В ході стендапа Когніто пожартував про те, що, коли він прийде до тями після інсульту, він зможе розмовляти на валлійському. Через 10 хвилин комік відчув нездужання і присів на стілець на кілька хвилин.

Глядачі сприйняли його поведінку як продовження жарту і не запідозрили, що стендаперу потрібна допомога. Через деякий час Когніто все-таки викликали швидку допомогу, однак прибулі на місце медики констатували його смерть.

Комік почав кар'єру в середині 1980-х років. У 1999-му він отримав нагороду Time Out Award як кращий стендап-комік.

У листопаді 2018 го каскадер з Казахстану Касим Жумагужін помер після виконання трюку з підвішуванням в одному з барів Алма-Ати. За сценарієм він зображував підвішену на мотузці мумію. У цей момент у нього стався гострий первинний інфаркт міокарда.