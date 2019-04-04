Брітні Спірс лягає у психлікарню

Американська співачка Брітні Спірс зареєструвалася в психіатричній лікарні для проходження місячного курсу реабілітації. Про це повідомляє портал TMZ з посиланням на джерела.

Як розповіли співрозмовники видання, проблеми з психічним здоров'ям у співачки почалися через переживання з приводу хвороби її батька Джеймі Спірса. Він переніс дві операції, пов'язані з хворобами кишечника і товстої кишки, які виявилися у нього в кінці минулого року. Після другої операції. яку провели недавно, у чоловіка почалися ускладнення.

Відзначається, що Брітні Спірс знаходиться під наглядом лікарів з 2008 року.

У грудні 2018 року співачку помітили в компанії її хлопця в Лос-Анджелесі. Увагу журналістів привернув зовнішній вигляд 37-річної співачки: прозора біла блузка і тапки більшого розміру.