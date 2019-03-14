KAZKA анонсувала вихід нового альбому та дату сольного концерту в Києві

KAZKA оголосила дату концерту у Києві: 14 листопада гурт виступить у столичному Палаці Спорту на підтримку нового музичного альбому «NIRVANA».

Одразу після світового туру, KAZKA повертається до Києва! Днями учасники гурту порадували шанувальників одразу трьома новинами. По-перше, музиканти анонсували вихід нового альбому «NIRVANA» вже на 6 вересня. По-друге, KAZKA назвала дату великого сольного концерту у столичному Палаці Спорту 14 листопада. По-третє, гурт розповів про створення ком’юніті KAZKOVI, яке буде надавати його учасникам особливі привілеї.

Що ж чекати прихильникам від нового музичного творіння гурту?

KAZKOVA «NIRVANA» – це новий музичний альбом української сенсації, «прориву року» та музичного гурту №1 на вітчизняній сцені!

KAZKOVA «NIRVANA» – це новий етап в музичному, духовному та емоційному розвитку учасників гурту.

KAZKOVA «NIRVANA» – це підбірка нових треків, майбутніх хітів, які поєднують в собі сучасний біт, фольклорну естетику, дорослі тексти та мову кохання.

KAZKOVA «NIRVANA» – це емоції помноженні на злободенні події в світі; це історії, побаченні очима музикантів гурту KAZKA; це весь спектр наших відчутті: від любові до ненависті.

KAZKOVA «NIRVANA» – це нова музична програма, з якою KAZKA постане перед глядачами вже 14 листопада в столичному Палаці Спорту.