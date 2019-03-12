Через два дні після заручин наречений Дженніфер Лопес попався на зраді
Хмари згустилися над стосунками Джей Ло.
Хвиля зради продовжує накривати пари знаменитостей. Тепер хмари згустилися над стосунками Джей Ло.
Тільки нещодавно стало відомо, що 49-річна співачка отримала обручку з нагоди помовки. Лопес зробив пропозицію бейсболіст Алекс Родрігес, її бойфренд, з яким вона зустрічається з 2017 року. Але не всі змогли порадіти разом з парою. Так, колега Родрігеса Хосе Кансеко опублікував ряд твітів, в яких говорить, що обранець Джей Ло її зрадив. Причому ні з ким-небудь, а з колишньою дружиною Кансеко Джесікою. "Дивлюся World of Dance і бачу, як Джей Ло пише Алексу Родрігесу, навіть не припускаючи, що він зраджує їй з моєю колишньою дружиною Джесікою. Бідна дівчина, вона й гадки не має, хто він насправді"
ЕСК-бейсболіст завив, що навіть був присутній при телефонній розмові своєї колишньої з Родрігесом. І на підтвердження своїх слів запропонував пройти тест на детекторі брехні. Пошкодувавши Джей Ло, спортсмен розійшовся настільки, що досить грубо обізвав Родрігеса. І навіть запропонував йому з'ясувати відносини в боксерському поєдинку.
"Я був поруч з нею [колишньою дружиною] кілька місяців тому, коли він їй дзвонив. Алекс Родрігес, перестань бути шматком лайна, перестань змінювати Дженніфер Лопес! Я готовий пройти тест на детекторі брехні, щоб довести, що мої слова чесні на 100%! "
Кансеко розлучився з Джесікою, яка тоді працювала офіціанткою, в 1999 році, після трьох років шлюбу. І раніше вже звинувачував Алекса в романі з нею - в 2008-му, пише The Sun.