Через два дні після заручин наречений Дженніфер Лопес попався на зраді

Хвиля зради продовжує накривати пари знаменитостей. Тепер хмари згустилися над стосунками Джей Ло.

Тільки нещодавно стало відомо, що 49-річна співачка отримала обручку з нагоди помовки. Лопес зробив пропозицію бейсболіст Алекс Родрігес, її бойфренд, з яким вона зустрічається з 2017 року. Але не всі змогли порадіти разом з парою. Так, колега Родрігеса Хосе Кансеко опублікував ряд твітів, в яких говорить, що обранець Джей Ло її зрадив. Причому ні з ким-небудь, а з колишньою дружиною Кансеко Джесікою. "Дивлюся World of Dance і бачу, як Джей Ло пише Алексу Родрігесу, навіть не припускаючи, що він зраджує їй з моєю колишньою дружиною Джесікою. Бідна дівчина, вона й гадки не має, хто він насправді"

ЕСК-бейсболіст завив, що навіть був присутній при телефонній розмові своєї колишньої з Родрігесом. І на підтвердження своїх слів запропонував пройти тест на детекторі брехні. Пошкодувавши Джей Ло, спортсмен розійшовся настільки, що досить грубо обізвав Родрігеса. І навіть запропонував йому з'ясувати відносини в боксерському поєдинку.

"Я був поруч з нею [колишньою дружиною] кілька місяців тому, коли він їй дзвонив. Алекс Родрігес, перестань бути шматком лайна, перестань змінювати Дженніфер Лопес! Я готовий пройти тест на детекторі брехні, щоб довести, що мої слова чесні на 100%! "

Кансеко розлучився з Джесікою, яка тоді працювала офіціанткою, в 1999 році, після трьох років шлюбу. І раніше вже звинувачував Алекса в романі з нею - в 2008-му, пише The Sun.