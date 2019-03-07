Ксенія Собчак знову засвітилась із коханцем

Пара побувала в Duty Free, де купила пляшку спиртного і вилетіла в Санкт-Петербург. Чутки про те, що Ксенія Собчак готова розлучитися з чоловіком, поширилися в грудні. У бесідах з журналістами телеведуча і її чоловік намагаються не коментувати свої стосунки і особисте життя, але багато так чи інакше стає відомо широкому загалу.

У Чехії у Собчак не було заплановано жодних заходів на ці дні. Проте, напередодні її зняли на відео в празькому аеропорту. Компанію світської левиці, одягненої в непримітне темне пальто і джинси, становив її передбачуваний новий коханий режисер Костянтин Богомолов. На кадрах запису пара, не поспішаючи, робить покупки в Duty Free. Купивши пляшку, Собчак і її супутник вилетіли з Праги в Санкт-Петербург бізнес-класом. В аеропорту пункту призначення Ксенія майже не піднімала очей від свого смартфона. Як припускає видання Super, ведуча дуже не хотіла, щоб її впізнали. Це бажання не видається дивним після скандальних подій, що мали місце в січні. Тоді Максим Віторган накинувся з кулаками на Костянтина поруч з кафе, куди той прийшов перекусити. На кадрах відео, що з'явилося в Мережі, можна помітити, як актор завдає супернику удар, від якого режисер падає на землю. Правда, тоді багато хто вважав, що це є звичайним піаром, який Собчак і її чоловік влаштували для розкрутки Богомолова.