Помер актор з «Беверлі-Хіллз, 90210»

Американський актор Люк Перрі, відомий за роллю Ділана Маккея в серіалі «Беверлі-Хіллз, 90210», помер у віці 52 років. Про це повідомляє Today. За даними TMZ, артист помер в результаті обширного інсульту. Люк Перрі отримав популярність під час зйомок в серіалі «Беверлі-Хіллз, 90210» (1990-2000 роки). Крім того, актор брав участь у зйомках серіалу «Рівердейл». Також Перрі зіграв в картині Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді», над якою в даний час ведеться робота.