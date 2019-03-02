Джонні Депп судитиметься з екс-дружиною

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Американський актор Джонні Депп подав до суду позов проти колишньої дружини Ембер Херд. Про це повідомляє People.

Депп вимагає відшкодування збитку в розмірі 50 мільйонів доларів за статтю, написану його колишньою дружиною, де вона називає себе «жертвою домашнього насильства». Адвокати актора називають звинувачення Херд брехнею і стверджують, що таким чином вона хоче «просунути свою кар'єру».

У свою чергу, адвокати колишньої дружини Деппа заявили, що за допомогою позову актор хоче змусити Херд «замовчати».

Джонні Депп і Ембер Херд були в шлюбі з лютого 2015 року. У травні 2016-го Херд подала на розлучення, пояснивши своє рішення непереборними протиріччями в їхньому шлюбі. Через кілька днів вона звинуватила чоловіка в домашньому насильстві.