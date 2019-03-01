Помер чотириразовий володар «Оскара» Андре Превін

Американський диригент, піаніст і композитор Андре Превін помер 28 лютого у віці 89 років. Про це повідомляє BBC News з посиланням на продюсера музиканта.

Превін помер у себе вдома в Нью-Йорку. Причина смерті не називається.

За своє життя композитор був номінований на «Оскар» 13 разів, отримати престижну нагороду йому вдалося чотири рази. Превін створив «Кращий саундтрек для музичних картин» до фільмів «Поргі і Бесс» в 1959 році і до кінострічки «Рідоти» роком раніше. Ще дві статуетки піаніст отримав за «Кращі музичні адаптації» до картин «Ніжна Ірма» (1965 рік) і «Моя прекрасна леді» з Одрі Хепберн (1964 рік).

Також Андре Превін був нагороджений 10 преміями "Греммі", одну з яких отримав в 2010 році за видатний внесок в індустрію звукозапису.