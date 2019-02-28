Телеведуча передбачала, що її можуть вбити і її вбили

Фото: @natjaitt

В Аргентині була знайдена мертвою телеведуча, колишня модель Playboy і учасниця шоу «Великий брат» Наташа Джайтт (Natacha Jaitt). Як повідомляє місцевий телеканал Eltrece, жінка могла стати жертвою вбивства через свої гучні заяви.

Повідомляється, що 41-річна зірка померла від інсульту. Його викликало поєднання алкоголю та кількох видів заборонених речовин в її організмі.

Адвокат сім'ї Джайтт Алехандро Чіппола (Alejandro Cipolla) передбачає, що жінка могла стати жертвою вбивства. Можливою причиною він називає компромат на відомих людей, який веде зберігала на флеш-накопичувачі (вона носила його з собою) і на своєму мобільному телефоні.

«Гіпотеза полягає в тому, що вони вбили її, щоб отримати інформацію, яку вона мала щодо впливових персон», - заявив юрист.

Сім'я дівчини також заперечує її захоплення наркотичними речовинами через тяжкий стан здоров'я.

Шанувальники телеведучої підтримують версію про її насильницьку смерть. У 2018 році Джайтт заявляла , що в її смерті можуть бути зацікавлені відомі особистості, які побоюються викриття. «Зверніть увагу: я не збираюся покінчити з собою», - повідомляла вона в Twitter.

Вона передбачала, що вони можуть інсценувати нещасний випадок або її самогубство. «Якщо це станеться, то це не я», - попереджала вона фанатів.