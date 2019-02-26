Анна Корсун готова відмовитися від виступів у Росії

Відповідну заяву опублікувала на офіційній сторінці у Facebook.

"Я готова відмовитися від виступів в Росії. У прямому ефірі відповіла на всі питання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Чи не порушувала жодного Закону України. А також готова взяти на себе всі витрати по участі в Міжнародному конкурсі", - йдеться у дописі.

Крім того, вона повідомила, що отримала за добу пропозиції представляти три різні країни.

"Я - українка, люблю свою країну і пишаюся тим, що представлятиму Україну в Тель-Авіві на міжнародному конкурсі "Євробачення - 2019" незважаючи на те, що за добу я отримала пропозиції від трьох різних країн представляти їх. Але моя відповідь категорична - я виступаю від України і ніяк інакше!" - написала виконавиця.

Нагадаємо, 23 лютого в Україні пройшов фінал відбору на Євробачення. Перемогла співачка Maruv з піснею Siren song. Вона отримала п’ять балів від суддів і шість від глядачів.

Також повідомлялося, що вартість квитків на Євробачення 2019 стартує від 35 євро.

Девізом 64-го музичного конкурсу "Євробачення", який пройде з 14 по 18 травня 2019 року в Тель-Авіві (Ізраїль), стане "Дозволь собі мріяти" (Dare to Dream).