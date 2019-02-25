Американський актор прибув на вручення «Оскара» в сукні

Американський актор Біллі Портер прибув на церемонію вручення премії «Оскар» в пишній сукні. Про це пише The Hollywood Reporter.

Чорне оксамитове плаття зшив для актора дизайнер Крістіан Сіріано (Christian Siriano), наймолодший переможець проекту «Подіум». Портер доповнив свій образ чорним болеро, що нагадує вкорочений до талії чоловічий піджак.

49-річна голлівудська зірка присутній на церемонії разом з чоловіком Адамом Портером-Смітом.

На початку лютого Портер одягав плаття від Calvin Klein на захід в Американському інституті кіномистецтва. Тоді він присвятив свій образ «маргіналізованим братам і сестрам з ЛГБТКІА + спільноти».

Актор відомий просуванням гендернофлюїдного стилю (образи, в яких використовуються одночасно елементи як чоловічого, так і жіночого одягу), пише видання. У той же час нью-йоркський дизайнер «зробив частиною ДНК свого бренду» гендерну інклюзивність і широку розмірну лінійку.

Портер прославився ролями в серіалах «Поза», «Американська історія жахів», фільмах «Ноель» і «Клуб розбитих сердець: Романтична історія», а також озвученням декількох персонажів в мультфільмі «Анастасія» .