Майкл Джексон носив перуки та робив пластику

Поп-король мав чимало секретів, але після його смерті вони перестали бути такими. Майкл Джексон помер в результаті передозування анестезуючого засобу в своєму особняку в Лос Анджелесі у віці 50 років в 2009 році.

Через 10 років стали відомі результати розтину тіла короля поп-музики. Судмедексперти підтвердили, що на тілі співака було безліч шрамів від пластичних операцій, татуювання, а також сліди від ін'єкцій на руках, які свідчать про безуспішну боротьбуз безсонням. Що стосується пластичних операцій, то на тілі Джексона були два шви за вухами і ще два по обидва боки ніздрів. Крім цього, шрам був на шиї горла, на руках і кистях. Крім цього, у співака було безліч косметичних татуювань, в тому числі татуаж контуру губ. На його черепі також була виявлена ​​лисина, яку затемнили за допомогою татуювання. Джексон був практично лисий, у нього були лисини на лобі, а решту волосся були короткими і кучерявими. Щоб приховати цей недолік артист носив перуки. Крім цього, розтин показав, що Джексон страждав вітіліго - хворобою, при якій порушується пігментація, що виражається в зникненні пігменту (меланіну) на окремих ділянках шкіри. Аутопсія також свідчить про безуспішні спроби врятувати співака після того, як його знайшли без свідомості у його будинку 25 червня 2009 року: на його грудях було багато синців, а в ребрах - тріщини, пише Mirror.