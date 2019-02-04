Оля Полякова здивувала екстравагантним образом на зйомках супер-шоу

На зйомках новітнього супер-шоу «Дивовижні люди», прем'єра якого відбудеться на телеканалі «Україна» 23 лютого о 21:00, популярна співачка і експерт телепроекту Оля Полякова з`явилася у новому яскравому вбранні.

Цього разу Королева ночі обрала сукню червоного кольору з відвертим декольте. Втім, як зауважили колеги співачки та експерти телепроекту «Дивовижні люди», навіть така відверта сукня дуже личить стрункій Олі Поляковій. Доповнювали образ босоніжки на високих підборах.

На своїй сторінці в Instagram співачка грайливо запитала: «Як вам такий образ?». Цікаво, що багато шанувальників Олі Полякової зазначили, що у такому вбранні вона дещо нагадує «ляльку барбі».

Як повідомлялося раніше, масштабне шоу «Дивовижні люди» – це українська адаптація популярного німецького формату The Brain, яке успішно виходить у США, Франції, Китаї, Італії, Бразилії, Португалії та інших країнах світу. У новому проекті телеканалу-лідера боротися за перемогу будуть люди з видатними розумовими здібностями, які запам'ятовують величезні обсяги інформації, дуже швидко рахують, володіють стереоскопічним зором, вражаючою тактильною, руховою, м'язовою або музичною пам'яттю.

Ведучим новітнього супер-шоу став Олександр Скічко, а суддями – популярна телеведуча, почесний посол фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Маша Єфросиніна, відома співачка, Королева ночі Оля Полякова, ведучий головного ток-шоу країни «Говорить Україна» на каналі «Україна» Олексій Суханов та вчений Віктор Комаренко. У шоу «Дивовижні люди» експерти коментуватимуть унікальність, практичність і складність навчання навичкам героя, а також допоможуть глядачам вибрати найдивовижнішого учасника шоу.

Виробництвом телепроекту на замовлення каналу «Україна» займається компанія Friends Production. Прем'єра відбудеться 23 лютого о 21:00 та виходитиме в ефір телеканалу щосуботи.