Розлучений Цекало планує шлюб з голлівудською актрисою

Нещодавно Олександр Цекало заявив про те, що розлучився з дружиною Вікторією Галушко. Тепер він перебуває у відносинах з Дариною Ервін. Журналістам вдалося дізнатися, що дівчина грала в епізодах у голлівудських фільмах. Її можна було побачити в одній із серій «Ідеального вбивства». Ервін також з'явилася в романтичній комедії «Дещо на день народження» з Шерон Стоун у головній ролі. Деякий час дівчина працювала в одному з театрів Лос-Анджелеса, Theater 68, поки він не закрився. Відомо, що Дарина захоплюється малюванням - вона часто зображує на полотнах оголених людей.

Фотограф Пилип Калмбач, який робив для дівчини зйомки, розповів, що вона давно живе в Лос-Анджелесі. «Я робив для Дарини портфоліо в 2017-му. Знаю, що її тато кореєць, а мама росіянка. У неї також є близькі родичі в Казахстані. Дарину в Кореї вважають дуже красивою. Популярний в країні портал з задоволенням публікував її фото. Прізвище Ервін вона взяла, вже ставши дорослою. Яке прізвище у неї було раніше - не знаю», - говорив Пилип.

За деякими даними, Цекала познайомив з Дариною Ігор Жижикин, який часто працює в Голлівуді. «Тому немає нічого дивного, що Ігор виявився в компанії з Сашею і Дариною в тому ресторані, де їх застукали. Дарина також дружить з Сашиним партнером по бізнесу - співзасновником їх кінокомпанії «Среда» Іваном Самохваловим. Цекало старший Дарини на 20 років. Так, він обожнює молоденьких, високих дівчат, і нічого дивного в його почутті до Дарині немає», - повідомило анонімне джерело.