«Зірковий шлях» роздав премії українським зіркам

Премії вручалися у 7 окремих номінаціях.

Вже другий рік поспіль, напередодні Нового року, програма «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», вручає власну премію. Команда вже роздала ексклюзивні нагороди тим українським зіркам, про яких у 2018 році говорили усі.

Цього разу премії вручалися у 7 окремих номінаціях – «Мотиватор року», «Мама року», «Відвертість року», «Прорив року», «International star», «Ньюзмейкер року», «Вожак року».

Нагороду «Мотиватор року» отримала телеведуча Маша Ефросініна, яка завдяки наполегливості побудувала успішну кар’єру, досягла ідеальної фігури, подолала кризу особистих стосунків та стала натхненням і підтримкою для мільйонів жінок.

«Це моя перша нагорода в цій якості. І я думаю, що прожила цей рік недаремно: він в мене був настільки насичений людьми, емоціями, жінками. І ви перші, хто підкріпив це такою нагородою», - сказала Маша Ефросініна, зізнавшись, що поставить нагороду на найбільш помітному місці вдома.

Нагорода «Мама року» дісталась співачці TARABAROVA, яка у вересні 2018 року народила первістка, і вдало поєднує артистичну діяльність із вихованням маленького синочка Івана.

«Я трішки в шоці… Дякую, що ви приходите, що ми спілкуємось, і за те, що розповідаєте людям правду», - схвильовано сказала TARABAROVA.

Нагороду «Відвертість року» отримала солістка гурту «НеАнгели» Слава Камінська, яка активно ділилась відвертими фото у соцмережах, дивувала неочікуваними зізнаннями та гострими жартами.

«Дуже дякую, і обіцяю викладати ще більше всіляких світлин», - зазначила Слава, тримаючи у руках відзнаку.

Нагороду «Прорив року» отримав гурт KAZKA, який отримав феноменальний успіх, здобувши популярність не лише в Україні, а й далеко поза її межами.

«Це дуже приємний новорічний подарунок! Ми будемо старатися ще більше», - відзначили солісти гурту у відеозверненні.

Нагороду «International Star» було вручено NK | Насті Каменських – українській співачці, яка в 2018 році досягла успіху і популярності і за кордоном.

«Для мене це дуже велика честь. І ми з командою дуже стараємось, щоб про Україну більше дізнавались, щоб знали, що в нашій країні талановиті люди, вони теж можуть робити якісний продукт і реалізовуватися».

Нагороду «Ньюзмейкер року» отримала співачка Оля Полякова, зірка, ім`я якої було найбільше чутно у 2018 році, адже вона постійно нагадувала про себе новинами та скандалами.

«Яке щастя! Дякую! Яка честь!», - схвильовано сказала Оля Полякова, отримуючи відзнаку.

І, нарешті, сьома, особлива нагорода під назвою «Вожак року» дісталася Олегу Виннику, який у 2018 році зібрав два аншлаги у Палаці Спорту, а також ще більше примножив армію своїх шанувальниць, які самі себе називають «вовчицями».

«У нас в офісі є декілька поличок для нагород, і цю туди ж поставлю, бо це люди дають», - сказав Олег Винник.

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