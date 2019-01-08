Помер актор з фільмів Тарантіно

У США на 83-му році життя помер американський актор Роберт Рут. Про це The Hollywood Reporter повідомив його син Монті Рут.

Актор помер 29 грудня, але про це стало відомо тільки зараз. Причиною смерті стали ускладнення, викликані пневмонією.

Рут народився в 1936 році в Чикаго, в 17 років він вступив в морську піхоту і брав участь в Корейській війні.

Рут відомий по епізодичним ролям у телесеріалах «Місія нездійсненна», «Усі люблять Реймонда» і «Удавальник». Також актор знявся в декількох фільмах Квентіна Тарантіно: «Скажені пси» і «Кримінальне чтиво» (він зіграв співробітника ресторану, який грабують герой Тіма Рота з напарницею).