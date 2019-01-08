Пугачова знову вразила своїм іміджем

Зоряна пара відзначила Різдво в колі друзів.

Максим Галкін опублікував знімок, на якому він з Аллою Борисівною позують з групою друзів біля новорічної ялинки. «В улюблених друзів на святкуванні Різдва», - підписав фото Галкін.

Шанувальники в коментарях більше звичайного хвалять Примадонну за підібраний наряд - Різдво Алла зустрічала в короткій чорній спідниці, білому "оверсайз" светрі, світлих ботильонах і з кепі на голові. Користувачі відзначили, що виглядає Пугачова дуже стильно. Хтось навіть припустив, що це її двійник...

«Алла Борисівна така гарна!», «Аллочка, дуже стильно виглядаєте!», «Красуня Аллочка! Чим старша - тим коротша спідниця! Як завжди - суперзірка!», «Яка красива, струнка, стильна! Єдина і неповторна», - пишуть в коментарях прихильники.