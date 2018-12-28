Руслан Сенічкін зявився у ефірі телеканалу «1+1» у компанії невідомої красуні

Найактивніші користувачі матимуть можливість з’явитися в ефірі «1+1» у компанії телезірок, для цього варто лише залишити коментар під відповідним постом у цій соціальній мережі.

Так, Надія Серьогіна із міста Яремче вже скористалася можливістю та разом із ведучим «Сніданку з 1+1» Русланом Сенічкіним та ведучим програми журналістських розслідувань Олександром Дубінським, з’явилися в ефірі телеканалу.

Для того, щоб наблизитися до своїх улюбленців, необхідно бути підписаним на сторінку «1+1» у Facebook, а у коментарях до посту із позначкою про проект відмітити свого друга. Серед усіх охочих редакція обере найактивніших користувачів, які постійно розділяють із героями проектів телеканалу усі перемоги та найвизначніші події у житті, та розмістить їхні фото в ефірі «1+1».

«У своїх мріях ти не один» - перший діджитал-проект в Україні, в рамках якого глядачі телеканалу потрапляють в ефір телеканалу, взявши участь в активності у соціальній мережі. Проект триватиме до 15 січня 2018 року на сторінці у Facebook.