Road Stories від H-Road та «Мамахохотала»: українцям показали, чому варто пильнувати життя, а не смартфон

У грудні 2018 року у рамках Національної інформаційної кампанії H-Road «Хюндай Мотор Україна» разом із українською комедійною студією «Мамахохотала» створили серію гумористичних роликів, які у жартівливій формі наочно демонструють невтішні наслідки використання смартфона на дорозі пішоходами та водіями.

Освітній проект H-Road від «Хюндай Мотор Україна» третій рік поспіль звертає увагу всіх учасників дорожнього руху на важливість дотримання ПДР за допомогою різноманітних освітніх кампаній. Цього року вся увага проекту направлена на проблему надмірного використання смартфона на дорозі пішоходами та водіями.

В рамках H-Road вже було реалізовано два креативні проекти —Abbey Road та Smart перехід. Черговим етапом висвітлення проблематики використання гаджетів під час руху стала серія розважальних роликів, створених у колаборації з комедійною студією «Мамахохотала» під назвою Road Stories.

Road Stories — це короткі відео-історії, які у гумористичній формі висвітлюють тему використання смартфона на дорозі та наслідків, до яких така поведінка може призвести. Головними героями стали провідні актори студії «Мамахохотала» Анна Гресь та Роман Грищук.

Разом актори втілили у життя декілька різних образів учасників дорожнього руху. Наприклад, у першому відео Анна зіграла водія, який потрапляє у ДТП через перегляд відео та телефонні розмови за кермом. У другому — Роман відобразив сім типів пішоходів, яких ми часто бачимо на переходах із гаджетами в руках. А в третьому ролику актори зіграли сімейну пару, для яких смартфон стає важливішим за обачність на дорозі.

І хоч показані ситуації досить різні, проте фінал однаковий. Саме на цьому й акцентує увагу H-Road, закликаючи пильнувати життя, а не смартфон.

«Я й сам проти використання смартфонів за кермом. Так, інколи порушую це правило, але намагаюся звільнитися від цієї звички, бо життя та безпека на дорозі все ж цінніші, — каже Рома Грищук, засновник проекту «Мамахохотала». — Гадаю, подібні теми краще вбиваються в пам'ять людям, коли про це говорять у жартівливій формі”.

Всі три відеоролики вже можна побачити в соціальних мережах Анни Гресь та Романа Грищука, а також на сторінках у Facebook «Мамахохотала» та «Хюндай Мотор Україна».

За останні роки використання смартфона на дорозі стало однією з найрозповсюдженіших причин ДТП на дорогах багатьох країн світу. В Естонії за результатами дослідження, замовленого IfKindlustus і проведеного Norstat, 42% чоловіків і 24% жінок розмовляють по телефону під час керування авто без «handsfree». Аналогічне дослідження було проведено в Латвії та Литві. Там відсоток тих, хто відволікається на смартфон, менший. Наприклад, литовці розмовляють за кермом на 6% менше, а латиші — на 4% менше, ніж естонці.

Ті країни, які дійсно переймаються цією проблемою, розгортають різноманітні освітні програми, проводять соціальні рекламні кампанії та, що найважливіше, вносять зміни у законодавство, запроваджуючи суворі штрафні санкції для тих, хто зловживає використанням смартфонів на дорозі.

В Україні, окрім ініціатив від H-Road, на інформаційних LED-табло автоматизованої інформаційної системи управління дорожнім рухом Києва віднедавна з'явилися попередження для водіїв про небезпеку користування смартфонами під час руху.

Інформаційна довідка:

Національна інформаційна кампанія H-Road

Національна інформаційна кампанія спрямована на покращення культури водіння та привернення уваги всіх учасників дорожнього руху до особистої відповідальності за дотримання ПДР.

Мета проекту – зробити українські міста та дороги кращими та більш безпечними. Інформаційна кампанія реалізується в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності компанії «Хюндай Мотор Україна» та триватиме з жовтня по грудень 2018 року.

Інформаційна кампанія передбачає комплекс заходів та активностей, націлених на донесення всім учасникам дорожнього руху важливої інформації щодо правил дорожнього руху в форматі інфографіки, відео, статей.

Під час реалізації двох попередніх етапів кампанії у 2016-2017 роках проект, окрім освітнього напрямку, мав благодійну складову. У 2016 році кошти від продажу тематичних стікерів та аксесуарів H-Road були перераховані на оплату навчання дітей-сиріт актуальним професійним навичкам. У 2017 році аксесуари, що реалізовувались у дилерській мережі «Хюндай Мотор Україна», для проекту виготовили люди з інвалідністю, а кошти були перераховані національній паралімпійській збірній для підготовки до Зимової Олімпіади в Південній Кореї.