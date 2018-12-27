Пугачова вжахнула своїм виглядом

Легендарна російська співачка Алла Пугачова відвідала концерт свого колишнього чоловіка Філіпа Кіркорова. Гучне шоу "Я + R. Друге Я" відбулося на "Олімпійському" в Москві 25 грудня. Знімки та відео Пугачової з заходу "розлетілися" моментально по Мережі. Відповідно з'явилися і на фан-сторінках в Instagram. Однак більшість користувачів вжахнулися від вигляду Примадонни. Втомлена, хвороблива худоба, важко йде...

Як видно з відео, і відповідно до коментарів очевидців, Пугачова вела себе відсторонено, не спілкувалася з глядачами і журналістами. Співачка неприродно схудла, обличчя виглядало втомленим, а самій їй ледве вдавалося самостійно пересуватися, зазначили присутні. Фанати Примадонни залишили сотні коментарів, де висловили своє побоювання щодо стану здоров'я 69-річної Пугачової.

"Наче з останніми силами прийшла на шоу Кіркорова ... Виглядає як мумія, хитається при ходьбі. Напевно, вона дуже хвора", - припустили фанати.

"Дуже сильно схудла, навіть занадто. У цьому віці така худоба небезпечна і не потрібна", - додали інші.