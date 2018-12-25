Пугачова розповіла, яким насправді є Кіркоров

Алла Пугачова неодноразово висловлювалася щодо шлюбу з Філіпом Кіркоровим і завжди це були вкрай неприємні заяви. Однак недавня може стати однією з «коронних». Пугачова практично без купюр висловила весь негатив про шлюб з Кіркоровим і, по суті, облила колишнього чоловіка помиями, причому публічно.

Вона зізналася, що Кіркорова знає з дитинства, коли тому було лише 11 років. Вона зазначила, що вже тоді майбутня суперзірка страждав від нарцисцизму і поробити з собою нічого не міг. В результаті одного разу він поставив перед собою мету домогтися Алли Пугачової і у нього це вийшло, але ставився він до неї, як зізнається сама Примадонна, не краще, ніж до звичайного трофею у себе на полиці, яких сотні, якщо не тисячі.

Пугачова щиро зізнається, що не любить такого типу людей і вчинків. Більш того, в Кіркорова їй не подобалося практично все, що не завадило шлюбу триватиме довгих 11 років. Завершився він у лютому 2005 року.

«А за подробицями - до Фрейда, будь ласка, це не до мене. Не знаю, що з моїми мізками було тоді!», - заключила Алла Борисівна.

Варто додати, що з недавніх пір все частіше з'являються чутки про те, що на тлі розладу в родині Максима Галкіна і Алли Пугачової, цією «перевагою» може скористатися Філіп Кіркоров, який спробує колишню дружину повернути.