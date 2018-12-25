45-річна Хайді Клум заручилась із 29-річним гітаристом

45-річна супермодель отримала пропозицію вийти заміж. Минуло трохи менше року з того моменту, як Хайді Клум побачили в компанії 29-річного гітариста групи Tokio Hotel Тома Каулітца і відразу заговорили про романтичні стосунки пари. І ось напередодні на своїй сторінці в Instagram зірка зробила важливий пост. На знімку, яким Хайді поділилася в своїй стрічці, на руці супермоделі красується шикарна обручка. У коментарі до знімку зірка написала: «Я сказала: «так».