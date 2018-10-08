Автомобіль, який перевозив обладнання Ані Лорак, потрапив у ДТП

В останні дні в житті співачки Ані Лорак відбулося багато негативного. Так, ЗМІ повідомляють про те, що співачка розлучається з чоловіком.

А 5 жовтня співачку спіткала інша невдача. Вантажівка «Камаз», яка перевозила концертне обладнання Лорак, зіткнувся з легковою машиною. Сталося це в Татарстані. За наявними даними, легковий автомобіль «Тойота Камрі» вилетів на зустрічну смугу, де і врізався у вантажівку. Водій легкової машини в результаті загинув.