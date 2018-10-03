Королева шансону Успенська поголила доньку налисо

Любов Успенська опублікувала в Мережі дивне відео. На ньому королева шансону своїми руками голить наголо доньку Тетяну. 29-річна дівчина в цей момент посміхається, і видно, що у неї відсутня половина зубів. Здивованим передплатникам артистка пояснила, що Тетяна близько трьох тижнів тому впала з велосипеда, отримавши серйозні травми: кілька вибитих зубів і зламану щелепу. Після цього дівчині довелося перенести кілька операцій. Тепер же у неї з'явилася гостра необхідність щось змінити в житті - з чим мама їй і допомогла.

«Після двох складних операцій ми багато чого переоцінили, а в першу чергу, значення істинної краси. А сьогодні ми виконали роботу, на яку я насилу змогла зважитися, але яка в підсумку нам всім принесла величезну звільнення», - пояснила Успенська.

Передплатники співачки побажали Тетяні якнайшвидшого відновлення.