Крістіна Орбакайте залишає Росію

Крістіна Орбакайте вирішила переїхати у США. У Орбакайте є будинок в Майамі, так звана «дача» сім'ї, а кілька років тому вона придбала квартиру в Нью-Йорку, зробила там ремонт.

Чоловік не раз пропонував Крістіні змінити місце проживання. Михайло більшу частину життя прожив в США, там живуть його батьки.

«У вересні дочка Крістіни, шестирічна Клава, пішла в підготовчий клас школи саме в Нью-Йорку, - інформує «СтарХіт» посилаючись на джерела в оточенні Орбакайте. - Їй дуже подобається вчитися, англійською спілкується не гірше, ніж російською. До всього іншого вона громадянка цієї країни».