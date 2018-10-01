Відомо хто став новою "Міс Україна-2018"

Радіо МАКСИМУМ

Новою "Міс Україна" після дискваліфікації попередньої переможниці Вероніки Дідусенко стала Леоніла Гузь. Найкрасивішу дівчину країни вибирали в Києві в ніч на 1 жовтня. Ім'я назвали в ефірі "1 + 1".

У конкурсі 19-річна дівчина виступала під номером 6. Відзначимо, вона підтвердила, що у неї немає дітей і вона не виходила заміж. Як зізналася Гузь, їй навіть довелося видалити з соцмереж фото, на яких вона зображена з племінником, так як вона переживала через можливі плітки.

Гузь представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Світу", який пройде на китайському острові Хайнань. Суперницями Вероніки будуть дівчата з понад 120 країн, ім'я переможниці визначиться 6 грудня.

Леоніла Гузь родом з Херсонської області. Її зріст становить 173 см. Дівчина - перукар-стиліст. Вона зазначила, що завжди мріяла взяти участь у конкурсі "Міс Україна".

Нагадаємо, переможниця конкурсу краси "Міс Україна 2018", 23-річна киянка Вероніка Дідусенко дискваліфікована через надання недостовірної інформації. З'ясувалося, що Дідусенко - дівчина позаштатного радника глави Адміністрації президента Геннадія Курочки. Також стало відомо, що у Вероніки є чотирирічний син від першого шлюбу. Сама Дідусенко заявила, що більшість учасниць конкурсу заміжні. Дівчина має намір боротися за права красунь з дітьми.