Вітас три години просидів в каналізації, щоб його не розірвали фанати

Концерти Вітаса частіше проходять в Піднебесній, ніж на батьківщині.

У Китаї він бере участь в різних шоу і знімається в кіно, його ім'ям називають телефони і популярні бренди. Однак у такої слави є і зворотна сторона.

Артист не може там спокійно ходити вулицями. Якщо Вітаса впізнають фанати, вони просто розірвуть його. Продюсер співака Сергій Пудовкін розповів, як одного разу, рятуючись від божевільного натовпу, їм довелося три години провести в каналізації.

Це сталося під час гастролей в місті Чунь Цине. Вітас виступав на стадіоні, де зібралося 60 тисяч глядачів. Ще 30 тисяч, які не зуміли потрапити на концерт, чекали кумира на вулиці. Коли виступ закінчився і треба було їхати, натовп фанатів, що оточив стадіон, почав брати в облогу виходи, в надії привітатися з Вітасом.

Переляканий начальник китайського ОМОНу повідомив артисту і його продюсеру, що залишати стадіон смертельно небезпечно і запропонував їм сховатися в каналізації. Три години Вітасу і Пудовкіну довелося бродити по підземному лабіринту в супроводі озброєної до зубів охорони в пошуках виходу.

Сергій і Вітас досі з жахом згадують той концерт.