Вбито «Міс Багдад--2015» Тару Фарес

«Міс Багдад--2015» Тара Фарес була знайдена мертвою в Багдаді, повідомляє телеканал Kurdistan24 з посиланням на МВС. Їй було 22 роки. Дівчина була убита в своїй спортивній машині. У 2015 році Тара Фарес перемогла в конкурсі краси. На тілі Тари Фарес виявлено три кульові поранення - два в голові і третє - в області грудей. МВС Іраку повідомило про те, що приступило до розслідування вбивства. Після перемоги на конкурсі дівчина переїхала в Європу, але потім знову повернулася до Іраку. Вона отримала популярність в соціальних мережах, де публікувала відверті знімки.