Дочка Полякової прикрасила обкладинку журналу для дівчаток

Маша Полякова - частий гість на сторінках всеукраїнського глянцю. Вперше старша дочка подружжя Полякових дебютувала на обкладинці журналу VIVA! в шість років. Це був далекий 2012. З тих пір Маша складала компанію зоряної мами як мінімум ще чотири рази.

Від недавнього часу Полякова-молодша відмінно справляється з покладеною на неї місією самостійно, ставши головною героїнею жовтневого номера журналу для дівчаток «Юна леді».

Ось що думає про це сама Оля Полякова: «Моя гордість, моя Маша Полякова стала головною героїнею жовтневого номера журналу для дівчаток «Юна леді». Вітаю тебе з першою "особистою" обкладинкою! Підтримую твої прагнення і радію твоїм успіхам, ти красуня»- підписала під обкладинкою в своєму Instagram співачка.