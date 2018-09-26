ЗМІ: Меган Маркл чекає на двійню

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл, що відбулося в травні 2018 го, стало одним з найбільш обговорюваних подій року. Тоді багато шанувальників королівської сім'ї переживали, що колишня актриса, якій нещодавно виповнилося 37, просто не зможе народити обранцеві спадкоємця.

Як вдалося з'ясувати західній пресі, подібні сумніви виникали не тільки у простих громадян, а й королеви Єлизавети II. За кілька тижнів до церемонії одруження вона нібито наполягла на тому, щоб Меган пройшла спеціальні тести і заморозила яйцеклітини.

«Меган була в шоці, коли її змусили пройти тест на плодючість, але у неї не було іншого виходу», - розповіло джерело, близьке до королівської сім'ї.

За словами інсайдера, медики довели, що Маркл зможе мати дітей, і тільки після цього Єлизавета II дала добро на шлюб онука з актрисою. Зрозуміло, ніхто з членів королівської сім'ї офіційно не підтверджував сам факт подібних обстежень.

Нагадаємо, що до весілля Маркл і принца Гаррі ходили чутки, що королева Єлизавета II не схвалює вибору онука. Вона нібито навіть відмовляла принца одружитися з акторкою через її сумнівну репутацію і невдалий шлюб за плечима, але закоханий монарх пішов на все, лише б бути поруч з обраницею.

До слова, днями багато шанувальників звернули увагу на кругленький животик Меган Маркл. В останні тижні зірка все частіше вибирає наряди вільного крою, але навіть це не допомагає їй приховати помітно округлий животик. Західні журналісти і зовсім давно стверджують, що герцогиня Сассекська чекає двійню, а її мама вже записалася на курси по догляду за малюком.

Зараз колишня актриса із задоволенням виконує покладені на неї дипломатичні зобов'язання. Вона відвідує світські заходи і благодійні вечори в компанії чоловіка, при цьому прекрасно спілкуючись з усіма його родичами.

Багато шанувальників королівської сім'ї вважають, що Гаррі і Меган Маркл повідомлять про швидке поповнення в сім'ї відразу після весілля принцеси Євгенії, яке відбудеться в середині жовтня. Однак поки портал Radar Online не повідомляє, чи дійсно герцогиня Сассекська вагітна, і як до цього ставиться турботлива бабуся її чоловіка.