78-річний Аль Пачино закрутив роман з вдвічі молодшою блондинкою

Папарацці підловили його з новою пасією за романтичною вечерею в ресторані в Лос-Анджелесі.

Ще недавно Аль Пачіно був у відносинах з актрисою з Аргентини Люсіль Сола. Вона була цивільною дружиною знаменитого актора, у відносинах з нею Аль Пачіно був більше п'яти років. Причина розставання з 37-річною актрисою залишилася невідомою. В останній раз їх бачили разом у квітні цього року, незабаром після того, як актор відсвяткував 77-ій день народження.

Однак, як виявилося, актор не нудьгує і не коротає вечори на самоті. Аль Пачіно знайшов собі нову кохану, на два роки старшу за попередню. Нею стала 39-річна актриса Мейталь Дюха, розкішна блондинка з Ізраїлю.

За словами друзів актора, він зустрічається з актрисою більше місяця тому, проте, перший час вони намагалися не афішувати свої стосунки. А тепер, переконавшись, що їх відносини мають шанс перерости в серйозний і тривалий роман, Аль Пачіно та його подруга перестали приховувати почуття.

За повідомленнями шанувальників, закохані познайомилися завдяки фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Аль Пачіно зіграв там одну з центральних ролей, а Доен живе в Лос-Анджелесі, де проходили зйомки. Мейталь народилася і виросла в Ізраїлі. Вона знімалася в ізраїльських і американських фільмах, записала кілька пісень, а також написала книгу «Любов і інші погані звички».

Аль Пачіно не любить афішувати свої стосунки, проте є відомості про численні романи зірки, адже він був і залишається видатним і талановитим чоловіком. Актор жодного разу не був одружений, проте це не завадило йому стати батьком трьох дітей: 28-річна дочка Джулія від відносин з Яною Террант і 17-річні близнюки Антон і Олівія, яких йому народила актриса Беверлі Л'Анджело.