Актор Олександр Семчев "відбив" дівчину у власного сина

Син відомого актора звинуватив його в тому, що той відбив у нього дівчину. Для переконливості і з наміром розібратися він покликав батька в програму "Насправді", щоб пройти перевірку на поліграфі. Як з'ясувалося, все почалося півтора роки тому, коли артист дізнався, що в Петербурзі у нього є син. Чоловік налагодив з ним спілкування і запропонуваd жити у нього в Москві. Тоді ж Семчев познайомився і з дівчиною свого сина Олександра. Саме тоді, за словами актора, він твердо вирішив бути разом з нею і забрати її у сина. "Коли я побачив поруч з сином цю дівчину, то відразу сказав, що це не його типаж. Не по Савці свитка. Вона була аж надто шикарною. В результаті я мав рацію. Якщо вже вибирати між нами, то я більше підходжу Ганні", - впевнений він. Після цього Семчев виставив його з квартири, так як молода людина не працювала.